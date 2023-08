Sjoerd van Ramshorst vader geworden van zoontje: ’We maken het goed’

„Onze zoon Lou is geboren”, schrijft Van Ramshorst bij een foto van een slapende baby die omringd door knuffels in een groene box ligt. „We maken het goed”, laat de sportjournalist verder weten. Wanneer Lou precies ter wereld is gekomen, maakt het bericht niet duidelijk.

De 36-jarige Van Ramshorst trouwde in november 2021 met zijn Jasmijn. Lou is het eerste kindje voor het koppel.