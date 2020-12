’Travis Scott haalde 20 miljoen op met virtueel Fortnite-concert’

Hij gaf het negen minuten durende concert in samenwerking met de populaire game Fortnite. De opbrengst van het concert, die deels komt uit winst op de verkoop merchandise, is opvallend hoog. De rapper verdiende volgens Forbes tijdens zijn Astroworld Tour in 2018 en 2019, met maar liefst 56 shows, ongeveer 53,5 miljoen dollar. Dat is net iets minder dan een miljoen per show.

Epic Games, de ontwikkelaar van Fortnite, heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de opbrengst van het virtuele optreden. Travis Scott noemde het evenement eerder een kans om ’onbeperkt plezier te hebben’.