Berget Lewis ’ziek van annuleren concerten’ om Glennis Grace

„De stemming thuis is wel in mineur natuurlijk”, vertelt Lewis aan RTL Boulevard. „Het doet me zoveel pijn in het hart. Ik vind het zo erg.” De zangeres vervolgt: „Volgend jaar beter”, maar merkt dan op dat er eigenlijk „te veel gebeurd” is. „We moeten even pas op de plaats maken en gewoon weer even kijken hoe we het gaan doen in de toekomst.”

De groep nam de beslissing vanwege „de negatieve publiciteit rondom het geweldincident waarbij Glennis Grace betrokken is geraakt”, zo lieten de zangeressen weten op Instagram. Grace raakte in februari betrokken bij een vechtpartij in een supermarkt.

Lewis heeft nog maar weinig contact met Grace, stelt ze. „Ik hoop dat mensen ook gewoon onze kant van het verhaal willen inzien, dat het voor ons echt niet makkelijk is geweest.”

Glennis Grace moet op 26 oktober voor de rechtbank verschijnen vanwege verdenking van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade.