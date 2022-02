Martin Garrix geeft eerste optreden na corona op Koningsdag

Andere grote acts in Amsterdam zijn Lil Kleine en Frenna. Het zal de eerste keer sinds 2019 zijn dat Kingsland weer kan doorgaan. Het festival zal plaatsvinden in drie steden: Amsterdam, Groningen en Rotterdam.

In de hoofdstad zijn vijf stages met diverse muziekstijlen in en rondom de RAI Amsterdam. De hosting van de house-stage is dit jaar in handen van ANTS, het beroemde concept dat wekelijks in Ushuaïa op Ibiza plaatsvindt. Headliners hier zijn Solardo, Andrea Oliva en de Oosterbeekse rising star Franky Rizardo.

Jubileum

In Groningen viert Kingsland dit jaar zijn vijfjarig jubileum in het Stadspark. Op de mainstage zijn drie live acts met band te zien: Maan, Snelle en Rolf Sanchez. Op een van de andere stages zullen Bizzey, Bilal Wahib en Kraantje Pappie te horen zijn.

Dit jaar is in Rotterdam het Zuiderpark toneel voor het grootste muziekfestival op Koningsdag. In zijn thuisstad treedt Ronnie Flex samen met zijn band The Fam op en worden zij op de mainstage vergezeld door mede-Rotterdammer Afrojack.

De kaartverkoop voor Kingsland Festival start voor alle steden op 14 februari om 12.00 uur. De organisatie gaat nu uit van huidige de coronaregels van het kabinet, maar hoopt erop meer kaarten in de verkoop te kunnen doen als de regels de komende weken worden versoepeld.