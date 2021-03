’Superintelligence’: Kunstmatig intelligente bemoeial

Premium Film

’Yes Day’: Slapstick met een warm kloppend hart

Vroeger was Allison Torres (Jennifer Garner) te porren voor elke sprong in het diepe, maar het moederschap veranderde haar in een nee-machine. Partner Carlos (Edgar Ramirez) hangt net iets te graag de joviale vader uit, terwijl moeder in de ogen van hun kinderen dictators als Hitler en Stalin naar ...