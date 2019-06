Britney Spears haalt uit naar paparazzi: ’Door jullie lijk ik dik!’

Op Instagram gooit ze, terwijl ze zichzelf in bikini filmt, een paar vragen op. „Niemand vraagt zich ooit af op de foto’s wel echt zijn of dat de paparazzi de foto’s bewerken. En is het nieuws wel echt waar? Het is een complottheorie waarin ik geïnteresseerd ben.”

Britney vervolgt: „Gisteren ging ik zwemmen en ik leek twintig kilo zwaarder dan dat ik ben. Ik ben zo dun als een naald. Vertel mij maar, wat is echt?”

