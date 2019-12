Connie neemt afscheid van HOLLYWOODHUNK

Connie en Christopher Atkins hadden een paar fantastische dagen in Amsterdam. Ⓒ Bram Heimens

In één klap wereldberoemd werd CHRISTOPHER ATKINS (58) veertig jaar geleden, in zijn lendendoekje, door de film Blue Lagoon met BROOKE SHIELDS. Later dook hij op in onder andere tv-serie Dallas als de minnaar van Sue Ellen (LINDA GRAY) en deze week was de Amerikaan in Nederland voor opnamen van de film Out for Vengeance.