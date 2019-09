Johan Derksen noemt Jandino een lachend leeghoofd

„Ik ben de hele tijd aan het repeteren geweest voor mijn theatershow, dus ik heb niets meegekregen”, reageert Derksen in de uitzending van Veronica Inside. Hij hoorde pas later dat er flink wat ophef is ontstaan over de grappen van Jandino. „Ik denk: ’waar maken de mensen zich druk om?’. Kijk, wij hebben die man een paar draaien om de oren gegeven omdat hij totaal ongeschikt is om zo’n gala te presenteren. En dat is dan een cabaretier, ik heb nog nooit om hem kunnen glimlachen overigens. Maar een cabaretier moet geen lange tenen hebben, die deelt uit, maar dat je moet ook accepteren dat je af en toe een schop terug krijgt”, gaat hij verder.

„En dan gaat hij werkelijk zijn hele voorstelling aan ons ophangen met allerlei grappen. Joh, ik heb zelfspot. Als er een keiharde grap ten koste van mij wordt gemaakt, kan ik daar om schaterlachen.” Wanneer Derksen een van de grappen te horen krijgt, waaronder de ’je moeder’ uitspraak en een grap over zijn gebit, reageert hij: „Ik kan er niet om lachen, ik voel me ook niet gekwetst of zo, wat een onzin. Ik kan die jongen alleen aanraden professionele hulp te zoeken. Hij lacht namelijk altijd vooral om zijn eigen grappen die nooit leuk zijn. (...) Het is mij de moeite niet om me er druk om te maken.”

Derksen begrijpt dan ook nog altijd niet dat Jandino dit podium heeft gekregen. „Iedereen mag hem leuk vinden, hij zal zijn doelgroep hebben. Dat is overigens een klein groepje als ik de kijkcijfers in mijn herinneringen oproep. Het is natuurlijk een b-artiest die niets te doen had en Talpa wil weer wat bijzonders. Er is iemand bij Talpa die absoluut geen verstand van televisie heeft en die zegt: ’Jandino moet dat doen’. Het past helemaal niet bij Hélène, het past helemaal niet bij voetbal. Je hebt zo’n lachend leeghoofd op het podium staan. En die jongen schreeuwt ook altijd zo, dat vind ik ook stuitend.”

Bekijk ook: Jandino kreeg doodsbedreigingen na standup op voetbalgala