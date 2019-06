Luxemburg viert verjaardag van groothertog Henri

Ⓒ EPA

De officiële viering van de verjaardag van groothertog Henri was dit weekeinde de gebruikelijke mix van volksfeest en plechtigheden. Henri (64) is in april jarig, maar al sinds de regeertijd van zijn grootmoeder, groothertogin Charlotte, wordt de verjaardag van het staatshoofd gevierd aan het begin van de zomer. Dan is de kans op goed weer groter.