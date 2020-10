Lady Gaga trekt vleesjurk uit de kast voor verkiezingen

In de video is de zangeres te zien in de controversiële jurk, volledig gemaakt van vlees, die ze in 2010 droeg op de rode loper van de MTV Video Music Awards. Ook kwamen haar Superbowl-outfit en haar turnpakje uit de Poker Face videoclip voorbij.

Lady Gaga hoopt dat haar fans zullen stemmen tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 3 november. Ze feliciteert eerst de mensen die al gestemd hebben, daarna richt ze zich tot de stemmers die dat nog moeten doen: „Hoe je je ook voelt, de toekomst ligt nog steeds in jouw handen.”