Ook Halsey heeft kritiek op organisatie Grammy’s

In een Instagram Story schreef de muzikante dat achter de nominaties voor de belangrijkste muziekprijzen van de VS een dubieus proces zit. „Het gaat vaak om privé-optredens geven, de juiste mensen kennen, campagne voeren door de juiste handen te schudden en steekpenningen die net vaag genoeg zijn om voor iets anders door te gaan”, stelde de Amerikaanse. „En als je dan zover komt, moet je je vastleggen voor een exclusief televisieoptreden, zodat je de Academy kan helpen miljoenen te verdienen met de tv-uitzending.”

Nadat de Recording Academy dinsdag de nominaties van de Grammy’s bekend had gemaakt, stelde The Weeknd op Twitter dat de organisatie corrupt is. De zanger boekte dit jaar een flink succes met album After Hours maar gaat toch niet op voor een van de beeldjes die eind januari worden uitgereikt. TMZ wist te melden dat er meer zat achter zijn corruptie-beschuldiging. De Recording Academy zou hem hebben verboden de halftime show van de Super Bowl te verzorgen als hij ook bij de Grammy’s wilde optreden. Uiteindelijk kwamen de partijen tot een akkoord daarover, maar de relatie tussen de muzikant en de Grammy-organisatie zou daarbij flink bekoeld zijn.