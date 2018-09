First Dates-diva Pascalle voelt zich bedreigd

De 22-jarige retailmedewerkster is erg geschrokken van de reacties op haar date op sociale media. „„Ik heb enorm veel dreigberichten binnen gekregen, dingen zoals ’Ik hoop dat je stopt met ademen’. Veel mensen geven een oordeel over een situatie waar ze niet bij zijn geweest of over een persoon die ze niet kennen. Dat vind ik echt wel kortzichtig van veel mensen”, vertelt ze aan Metro. Ze vindt de ’shit’ die ze over zich heen kreeg gestort, niet terecht. „De manier waarop dit in beeld is gebracht, had ik niet verwacht.”

Pascalle werd in de aflevering van afgelopen dinsdag vooral opgemerkt door kijkers vanwege haar ’divagedrag’. Bij binnenkomst van haar date Clint merkte ze meteen verongelijkt op dat zijn schoenen niet bij zijn overhemd pasten. Tijdens een toost bij de kennismaking wees ze hem erop dat hij haar wel moest aankijken. En het ultieme voorbeeld, dat vooral aangehaald werd, was haar vraag of date Clint bereid zou zijn om koffie voor haar te zetten als zij ’s ochtends haar make-up aan het doen was. „Er mankeert niets aan je handen toch?”, reageerde de nuchtere Hoofddorper.

Volgens Pascalle zelf komen haar opmerkingen voort uit een „droge en nuchtere humor. Sommige mensen begrijpen dat en anderen nemen dit veel te serieus”, zegt ze in het interview met Metro. Volgens de krant hoeft ze ondanks alle kritiek toch niet verlegen te zitten om een date. „Ik heb enorm veel verzoeken van mannen binnengekregen. Om samen te vloggen over koffie, tot een bakje koffie samen zetten op Ibiza. Dat vind ik wel humoristisch!”