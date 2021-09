Premium Het beste van De Telegraaf

Netflix-documentaire toont coureursleven door ogen van collega’s en vrienden Familie Schumacher aan het woord in nieuwe docu

Door Fabian Melchers

Michael en Corinna Schumacher in 1994, het eerste jaar dat de coureur wereldkampioen van de Formule 1 werd.

„Ik hou er niet van om over mijn kwaliteiten te praten, want dat klink ik arrogant. En ik hou er niet van om van mijn tekortkomingen te praten, want het is jouw taak om die te vinden.” Buiten het racecircuit is Michael Schumacher een verlegen en gereserveerde man. In de documentaire Schumacher proberen vrienden, collega’s en familie het leven van de coureur, die na een ski-ongeluk in 2013 hersenletsel opliep, te duiden.