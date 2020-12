Lil Wayne en vriendin weer bij elkaar na Trump-rel

Lil Wayne ontmoette Trump eind oktober tijdens een van diens campagnebijeenkomsten in Miami en liet destijds via Twitter weten ’een zeer goed gesprek met hem te hebben gehad’. Niet lang daarna kwam het nieuws naar buiten dat Denise hem vanwege deze actie gedumpt zou hebben en ze zelf benadrukte een fervent Joe Biden-aanhanger te zijn.

Denise probeerde de breuk met Lil Wayne later te ontkrachten op sociale media. „Ik heb gewoon mijn politieke voorkeur geopenbaard, that’s it. En soms is van elkaar houden niet genoeg. Verder wil ik er niet op ingaan.”

Inmiddels lijkt de lucht tussen de twee geklaard en posten ze ook alweer wat kiekjes van elkaar op Instagram stories.