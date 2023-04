Enzo Knol trekt boetekleed aan, kijkers geloven er niets van

De bekende vlogger, met ruim 2,7 miljoen abonnees, liet in zijn meest recente video zien hoe hij en zijn vriendin Myron Koops staande werden gehouden door de politie. Myron zat achter het stuur van Enzo’s Porsch Panamera en reed 170 waar maximaal 130 is toegestaan. In de video is te zien hoe Knol buitengewoon nonchalant reageert op de overtreding.

En die reactie schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Zowel onder de video als op sociale media gingen mensen helemaal los op zijn laconieke en gevaarlijke gedrag. Enzo Knol mag dan weer trending zijn, het is niet om de juiste reden en dus trekt hij het boetekleed aan. Vrijdagavond schoof hij aan bij Beau om te vertellen over de gebeurtenis.

Hij stelt het erg pijnlijk te vinden om de beelden terug te zien, maar hoopt dat het een voorbeeld zal zijn voor hoe het niet moet. „Maar er werd absoluut geen 260 gereden”, benadrukt hij. „Ik ben het helemaal eens met dat de snelheid niet goed te praten is. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn excuses wil aanbieden.” Hij baalt ervan dat hij het online heeft gezet en beseft nu ook dat de reactie van de agent zeer terecht is. „Ik ben heel blij dat ik nu met de neus op de feiten ben gedrukt.”

De vlogger verklaarde een paar biertjes te hebben gedronken waardoor hij vroeg of zijn vriendin wilde rijden. Dat hij wat te veel gedronken heeft is volgens hem ook de oorzaak van zijn gedrag naar de agent. „Je doet duizend dingen goed en nu ben ik echt flink de mist in gegaan. Ik snap dat mensen erover struikelen. Terwijl ik duidelijk uit emotie reageer. Dit is niet de Enzo die ik ken.”

Knol heeft inmiddels contact gehad met de politie en is van plan binnenkort mee te gaan lopen met de politie ’om daar een mooie vlog van te maken’.

Eerder reageerde de vlogger ook al kort in het NOS Jeugdjournaal. „Ik had liever niet zo tegen de politie gedaan, daar heb ik echt spijt van”, stelde hij. De boete van 261 euro heeft hij al betaald.

Ophef

Hoewel de vlogger vermoedelijk had verwacht de ontstane ophef te temperen door zijn verhaal in de media te doen, gaat het opnieuw los op Twitter. Vrijwel meteen nadat bekend werd dat hij bij Beau aan zou schuiven ontstond al de eerste verontwaardiging.

Zodra Enzo begon te praten, kropen kijkers massaal in de digitale pen. Zij geloven duidelijk niets van zijn spijtbetuiging. „Enzo en zijn vriendin hebben dus geen spijt van het te hard rijden. Dat is gewoon, vinden ze. Idioten”, schrijft iemand. „Enzo, typisch geval van damage control… Oh wat is hij nu braaf”, stelt een ander. „Enzo je bent een hypocriete zak die nu probeert zijn hachje te redden. Je blurt altijd je snelheden, zowel van je auto als je motor. Je geeft in dezelfde vlog toe heel vaak te hard te rijden. Zo klaar met dit omhooggevallen asociaaltje”, stelt een derde. „Ik ben de woonkamer uitgelopen, die Enzo Knol kun je toch echt niet serieus nemen...”