Floortje Dessing: reis Jemen was moeilijkste ooit

Floortje Dessing Ⓒ Hollandse Hoogte

De gevaarlijke reis naar Jemen die Floortje Dessing onlangs maakte, is volgens haar de moeilijkste die ze ooit heeft gemaakt. Vanavond is in een aflevering van Floortje naar het einde van de wereld te zien hoe de presentatrice en een team van hulpverleners van het Rode Kruis een paar dagen moesten schuilen voor het geweld.