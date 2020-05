Slikken of stikken in beklemmend zwangerschapsdrama

Swallow is een psychologische thriller en een drama ineen, met actrice Haley Bennett (The girl on the train) als tragisch middelpunt. Richie – in beslag genomen door zijn pasverworven sleutelpositie in het familiebedrijf – pronkt graag met zijn knappe vrouw, maar lijkt niet wezenlijk in haar geïnteresseerd. Zijn ouders evenmin, terwijl de hare heel lang volledig uit beeld zijn.

Hunter is al snel zwanger en poetst gedreven haar gouden kooi van binnen op. Toch beginnen haar eenzaamheid en haar gebrek aan controle over haar eigen leven zich steeds meer te wreken. Want een van de weinige dingen die zij wel in de hand heeft, is wat zij tot zich neemt: een knikker, een punaise, een batterij, een veiligheidsspeld…

Dwangmatig

Wat haar met een zekere trots vervult, is dat het meeste wat zij inslikt er vanzelf uitkomt. Zoal bij veel mensen die lijden aan ’pica’: het dwangmatig eten van oneetbare zaken. Toch verlaat lang niet alles haar lichaam via de natuurlijke weg, verraadt een alarmerende echo die de verhoudingen op scherp zet.

De Amerikaanse schrijver-regisseur Carlo Mirabella-Davis vangt haar ogenschijnlijk zo perfecte bestaan in even perfect ogende beelden, die de leegheid ervan onderstrepen. Daarnaast laat hij ons in zijn speelfilmdebuut plaatsvervangend kokhalzen. Al durft hij ook te leunen op de emotionele diepten die Haley Bennett in haar spel weet te leggen. Dat pakt beklemmend goed uit.

✭✭✭✭