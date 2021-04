’Jennifer Lopez kon Alex Rodriguez niet meer vertrouwen’

Binnenland

20 jaar gevangenisstraf voor moord op zwangere minnares Arnhem

De 47-jarige Gerrit H. uit Rheden is dinsdag door de rechtbank in Arnhem wegens moord veroordeeld tot twintig jaar cel. Hij schoot in de zomer van 2020 zijn 35-jarige zwangere minnares in haar Arnhemse flat met vier schoten dood. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Ook moet d...