Rock Werchter: ’warme, geslaagde editie’

Dit jaar kwamen 59.500 toeschouwers de volle vier dagen naar het festival. Circa 45.000 festivalgangers verbleven op de festivalcamping.

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond op een parkeerplaats in de buurt van het festival een ongeval plaats. Het slachtoffer, een 42-jarige Belg, raakte zwaargewond. De man werd door een auto overreden toen hij op de grond lag. Zijn toestand is stabiel.

Rock Werchter sluit zondagavond af met onder meer Greta Van Fleet en Muse. Eerder stonden onder anderen Pink, The Cure, Janelle Monae en Mumford & Sons op het podium. Het festival vond van donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni plaats.