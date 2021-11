Premium Het beste van De Telegraaf

Irene Moors over afscheid: ’Carlo en ik houden nog intens van elkaar’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

De hechte relatie tussen Irene Moors en Carlo Boszhard is het geheim van hun succes, vertelt Irene Ⓒ anp / Anneke Janssen

Irene Moors stopt met De TV Kantine en die aankondiging kwam natuurlijk niet toevallig aan de vooravond van de verschijning van hun boek Typisch Carlo en Irene. Hun nawoord hadden ze van tevoren niet aan de pers meegestuurd, want daarin verklapten ze al dat het voor Irene na twaalf seizoenen ’mooi is geweest’. „Dat hebben we toch al die tijd geheim kunnen houden”, vertelt Irene aan De Telegraaf. De vakvrouw over haar jarenlange professionele en vriendschappelijke relatie met Carlo Boszhard - „Wij houden echt intens van elkaar” en over hoe ze onbevangen naar de toekomst kijkt.