Merijn Oerlemans reserveert bij elke première nog stoel voor overleden moeder

Merijn Oerlemans (24) heeft een hoofdrol te pakken in de nieuwe Sinterklaasfilm Sint Ahoy, staat eind van het jaar op de planken als Mees Kees en mag een voorproefje geven tijdens de Musical Awards - The kick-off in Carré. „Op ieder intens moment, of het nu verdrietig of juist heel leuk is, mis ik mijn moeder het meest.”

Merijn Oerlemans (rechts) gaat met Mees Kees het theater in. Ⓒ Ivo Dijs