Tedere jeugdfilm vol vertwijfeling

Thuis krijgt Eunhee in ieder geval al niet meer de aandacht en verzorging van een kind. Haar vader verwacht goede schoolprestaties, haar moeder heeft een eigen tragedie om te verwerken. Wanneer de tiener een knobbeltje in haar nek vindt, moet ze daar zelf voor naar het ziekenhuis. Dat Eunhee voorzichtig iets met een jongen probeert terwijl er ook een meisje interesse toont, helpt intussen niet mee om de boel op een rijtje te krijgen.

House of hummingbird is het tedere speelfilmdebuut van Bora Kim, die een duik nam in haar eigen jeugdherinneringen uit het Seoul van 1994. Een tijd van grote dramatische gebeurtenissen in Zuid-Korea, beleefd door een meisje dat zelf nog veel meer aan haar hoofd heeft. Liefde, familie, de dood, onafhankelijkheid; Eunhee worstelt er stilletjes mee. Begrip komt wel van haar beste vriendin en een nieuwe docent, maar ook op hen kan ze niet oneindig blijven bouwen.

Knap hoe Kim dat rommelende hoofd invoelbaar weet te maken, door iedere vertwijfeling of verwarring even belangrijk te maken. Van een ouderlijke ruzie tot de eerste zoen, en van een liefde voor tekenen tot zorgen over een achterstandswijk. Altijd voorzien van fijngevoelig acteerwerk, met talent Jin-hu Park als innemend middelpunt.

✭✭✭✭ (4 uit 5)