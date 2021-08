Joshua Nolet: prins Bernhard vroeg Chef’Special gratis bij Formule 1 te spelen

„Het was voor ons allemaal – de band, de crew, alle collega’s – heel shitty dat alle festivals in september als sneeuw voor de zon verdwenen”, vertelt Nolet. „Zaterdag gingen tienduizenden mensen de straat op om daar aandacht voor te vragen. We kregen nul reactie uit Den Haag. Niets. Au. Dat doet pijn. Maar het zegt ook iets over dat ze niet zo goed weten wat ze moeten zeggen.”

Wel ontving de groep een mail namens prins Bernhard, de mede-eigenaar van het Circuit Zandvoort waar de Formule 1 plaatsvindt. „Hij vroeg of we wilden komen spelen op het evenement. En daar had hij welgeteld... nul euro voor over. Oké, wel een paar VIP-tickets misschien. Who cares?”

Nolet beklemtoont niet de Formule 1 onderuit te willen halen. „Maar het zegt iets over hoe er naar muzikanten wordt gekeken, en alles wat daarachter zit.”

De evenementensector is woest op het kabinet omdat alle voetbalwedstrijden en de Formule 1 met tienduizenden bezoekers wel door mogen gaan, maar alle festivals en concerten nog weken worden gecanceld. Het demissionaire kabinet heeft nog steeds niet gereageerd op de massale demonstratie, #unmuteus, van afgelopen zaterdag.