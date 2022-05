Hoe overleeft Boris Becker gevangenis vol geweld?

Binnenland

Verdachte van moord in Surinaamse shishalounge schoot uit ’zelfverdediging’

De 36-jarige Dafnon van der M. die wordt vervolgd voor het doodschieten van een man in een shishalounge in Paramaribo in 2018, blijft achter de tralies. Dat besloot de rechtbank in Amsterdam vrijdag tijdens een inleidende zitting in zijn strafzaak.