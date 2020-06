Nijntje bereikt de pensioenleeftijd

Het vorig jaar gestarte project Miffy Fashion Design ligt ten grondslag aan de tentoonstelling. Het bedrijf Mercis, dat wereldwijd de rechten op Dick Bruna’s ontwerpen beheert, nodigde studenten van diverse kunstacademies en mode-opleidingen uit om een reeks nieuwe eigentijdse en ook duurzame Nijntje-knuffels te ontwerpen.

Koningin Maximá

De internationale studenten hebben zich flink uitgeleefd. Zo is er een nijntje bij in ruimtepak, waarvoor Stanley Kubrick’s beroemde film 2001: A Space Oddyssey de inspiratiebron vormde. Ook is er een knuffelkonijn in een heuse haute couture japon die koningin Maximá niet zou misstaan. En is er een nijntje in Oaxaca-Mexicaanse klederdracht met bloemen in het haar, in de stijl van de beroemde kunstenares Frida Kahlo.

Nijntje in een blauwe jurk die Maximá niet zou misstaan. Ⓒ Foto Adriaan van Dam

De tien beste ontwerpen worden eind dit jaar beloond met een officiële uitvoering van hun ontwerp, die werkelijk op de markt gebracht wordt. Directeur Bart Rutten van het Centraal Museum in Utrecht is blij dat hij deze jonge talenten een platform kan bieden. „De expositie laat zien dat Dick Bruna’s unieke konijntje ook na 65 jaar nog altijd springlevend is en een vrolijke inspiratiebron voor jong en oud.”

De internationale studenten hebben zich uitgeleefd op het jarige witte konijntje. Ⓒ Foto Adriaan van Dam

Nijntje, die op 21 juni 1955, het levenslicht zag, dankzij de eenvoudige, doch doeltreffende tekenpen van Dick Bruna, was niet zijn eerste prentenboekkarakter voor jonge kinderen, maar ze werd wel de beroemdste. De kunstenaar bleef haar zijn leven lang tekenen, hij maakte maar liefst 32 beeldverhalen met het tot de essentie teruggebrachte witte konijntje in de hoofdrol.