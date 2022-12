Filmfestival Cannes veroordeelt arrestatie Iraanse actrice

„In solidariteit met de vredevolle strijd die zij voert voor vrijheid en de rechten van vrouwen, staat het filmfestival van Cannes volledig achter haar”, schrijft de organisatie op Twitter.

Alidoosti is een van de sterren van de Iraanse cinema en werd zaterdag opgepakt omdat ze beschuldigd werd van het verspreiden van valse informatie. Hiervoor kan de 38-jarige een lange celstraf krijgen. De actrice is vooral bekend van haar rol in The Salesman uit 2016. Dit jaar speelt Alidoosti de hoofdrol in de film Leila’s Brothers.