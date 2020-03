HESSEL & TESS laten zich niet gek maken

Hessel en Tess van der Kooij toveren Ahoy Rotterdam aanstaande zaterdag om tot stukje Terschelling. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het zijn spannende dagen voor de Terschellingse artiesten HESSEL en TESS. Vader en dochter staan aanstaande zaterdag voor tienduizend bezoekers in Ahoy Rotterdam, maar vanwege het oprukkende coronavirus is het nog maar de vraag of de show doorgaat. „We blijven optimistisch en laten ons niet van de wijs brengen. Eilanders geven de moed nooit op!”