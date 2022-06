Boos-uitzending over The Voice wint Zilveren Nipkowschijf

Boos: This is The Voice (BnnVara) heeft de Zilveren Nipkowschijf 2022 voor beste programma gewonnen. Volgens de jury was de ’kolossale impact’ van de YouTube-uitzending van Tim Hofman en zijn team, over grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland, zeldzaam.