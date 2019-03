Bruno Mars brengt single uit met ’fan’ Cardi B

Het is voor het eerst dat Mars samenwerkt met Cardi B. De 25-jarige hiphopartieste had afgelopen zomer een hit in Amerika met het nummer Bodak Yellow, dat op de eerste plaats belandde van de Billboard Hot 100.

In augustus vroeg een fan via Twitter aan Mars naar welke artiest hij op dat moment veel luisterde, waarna hij antwoordde: „Cardi B.” Het zorgde voor veel vreugde bij de nieuwkomer in de muziekwereld.

„Dit is zo krankzinnig. Ik kan het niet geloven dat Bruno Mars me kent. Echt te gek!”, schreef Cardi B op Instagram, bij een screenshot van de Twitter-conversatie tussen Mars en de fan. Het wederzijdse enthousiasme heeft uiteindelijk geleid tot een samenwerking tussen de twee artiesten.