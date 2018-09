Ciara over slaapkamerfoto’s: „Ik ben geobsedeerd door naakt”

„Ik voel me het meest sexy als ik naakt rondloop. Ik heb een nieuwe obsessie met naaktheid”, vertelde ze aan het tijdschrift. De strenggelovige sportman en de muzikante besloten geen seks te hebben voor hun huwelijk in juli 2016. Daarover zei Ciara onlangs in een interview dat ze het sindsdien ruimschoots ingehaald hebben. Ze heeft haar seksualiteit in de loop der jaren volledig geaccepteerd, liet ze weten. „Ik hou ervan het lichaam te omarmen.”

De zangeres kreeg in april vorig jaar haar tweede kind, haar eerste van haar huidige echtgenoot Russell Wilson. Haar lichaam is nog volledig in topvorm, zoals de foto’s uit de slaapkamer tonen. Fans van de zangeres reageren positief. „IN LOVE met deze shoot en je haar! Absoluut prachtig! Ga zo door meid!”. Een andere fan voegde eraan toe: „Als je moeder bent, stop je niet met je leven, wees gelukkig, gezond en blijf zo lekker in je vel.”