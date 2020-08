Biograaf bevestigt: ’Harry en William spreken elkaar nauwelijks’

Omid Scobie heeft in een tv-interview zijn zegje over de vermeende ruzie tussen de broers gedaan. „Ik denk dat de afstand tussen de twee broers groter en groter werd. Het heeft echt wel wat tijd nodig om weer te herstellen.”

Volgens Scobie zou William het meest gekwetst zijn geweest door de totaal onverwachte verklaringen van Harry en Meghan in januari dit jaar, dat ze een stap terug wilden doen van de koninklijke familie en financieel onafhankelijk wilden worden. „Deze verklaringen werden intern bediscussieerd. Dat zorgde voor de meeste pijn bij William, omdat hij twee petten op had.”

„Hij is niet alleen Harry’s broer, maar ook de toekomstige koning en hij voelde dat de verklaringen van Harry en Meghan de reputatie van de familie hadden geschaad. Er waren familiezaken in het publieke domein terechtgekomen, terwijl die in privékring besproken hadden moeten worden.”

De broers zouden daarop twee maanden praktisch niet met elkaar gesproken hebben. „Er was veel pijn en dat duurt tot op de dag van vandaag.”

Tiara

Ook doet Omid Scobie nog een boekje open over de beruchte ruzie tussen Meghan en de Queen over een tiara die zij per se wilde dragen op haar bruiloft.

Zo zou het in zijn verhaal een assistente van Meghan zijn geweest die weigerde mee te werken. „Harry moest tussenbeide komen. Hij belde zijn grootmoeder en zei: ’Ik weet niet wat er in vredesnaam gaande is. Deze vrouw moet alles juist gemakkelijker maken voor mijn toekomstige vrouw.” Maar ondanks Harry’s telefoontje, kreeg Meghan haar zin niet en mocht zij de bewuste tiara niet dragen. Volgens Scobie was deze precaire situatie aanleiding voor Harry om te denken dat ’het instituut niets te ver ging om Meghan het leven zuur te maken’.

De persoonlijke kleedster van de Queen, Angela Kelly komt in de biografie echter ook aan het woord en dan wordt duidelijk dat de vork wel even anders in de steel zit. Volgens haar wilde Meghan een tiara ter waarde van 1,3 miljoen euro dragen en wilden ze die zonder afspraak passen. Kelly moest daarvoor maar direct naar Londen komen vliegen om de kluis te openen. „Zo werkt het niet. Er bestaat een protocol rond het gebruik van de kroonjuwelen. Meghan had haar oog laten vallen op een kroontje van Queen Mary. Die tiara is 1,3 miljoen euro waard en kan je echt niet in een opwelling komen afhalen omdat je kapper toevallig in het land is. Toen bleek dat we hen niet konden helpen, begon Harry te vloeken aan de telefoon. Blijkbaar heeft hij ook erg vuile taal over mij gebruikt, zo verklaarde de assistente waarmee hij heeft gesproken.”

Al met al blijken steeds meer verhalen uit de door Harry en Meghan zo omstreden tabloids nu ook in het boek terug te komen, met misschien wat andere accenten. Of de twee nu al dan niet hun medewerking aan het veelbesproken boek verleenden, blijft een grote vraag.