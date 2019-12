Bridget Maasland: ’We houden van elkaar!’

Na een paar romantische dagen in Parijs, besloten André Hazes en Bridget Maasland hun relatie naar een volgend niveau te tillen en elkaars ouders te ontmoeten. Onlangs liet André’s moeder Rachel al weten veel contact met Bridget te hebben, en ook in het echte leven klikken de twee - die slechts vijf jaar schelen - goed.

Bridget vertelt in RTL Boulevard hoeveel plezier ze hadden tijdens het concert van André vrijdag. „Het is één groot feest! Wat een leuk wijf! We stonden bij het concert van André en we hebben eigenlijk alleen maar staan dansen, swingen en lachen! We houden zelfs al van elkaar!”, vertelt ze enthousiast.

Volgens de blondine was het sowieso een bijzondere dag. Niet alleen ontmoette zij Rachel voor de eerste keer, André was ook aanwezig op de zeventigste verjaardag van haar moeder. „Hij heeft dus ook mijn ouders voor het eerst ontmoet en ook dát was een succes, ik word helemaal gek man”, lacht ze gelukkig.