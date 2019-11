Henk Westbroek na twintig jaar weg bij RTV Utrecht

„Voor RTV Utrecht heb ik dit jaar twintig programmaatjes gemaakt”, stelt Westbroek. „Dat waren er ruim minder dan in de jaren ervoor. Ik gaf directeur Paul van der Lugt aan dat ik minder dan twintig stuks voor 2020 als een ontslagverzoek zou beschouwen. Het aanbod werd zes stuks. Ik heb er met plezier gewerkt.”

Westbroek werkte in het verleden ook voor Radio 3, waar hij het programma Denk aan Henk presenteerde. Daarnaast was hij een tijdje dj bij Yorin FM en had hij een column bij Radio Veronica.