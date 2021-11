Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ✭✭✭✭ ’Last night in Soho’: Nostalgische nachtmerrie

— Wat: thriller — Regie: Edgar Wright — Met: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith

De droomscènes tussen Sandie (Anya Taylor-Joy) en Jack (Matt Smith) slaan steeds verder om in een nachtmerrie.

Edgar Wright is verzot op genrefilms, maar springt het lieftst losjes om met de regels die daarvoor gelden. Zijn ‘cornetto-trilogie’ met Nick Frost en Simon Pegg (Shaun of the dead, Hot fuzz, The world’s end) leverde daarvoor al eerder het komische bewijs en ook met Baby driver wist de Britse cineast lichtvoetig te verrassen. In zijn nieuwe film Last night in Soho tapt hij uit een ander vaatje, met een hang naar nostalgie die steeds meer gaat lijken op een wurggreep.