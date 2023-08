Schoonvader kon echte naam Kaley Cuoco niet onthouden

„Toen ik Kaley voor het eerst meenam naar New Jersey om mijn familie en vrienden te ontmoeten, was de vriend van mijn moeder - die blijkbaar een Big Bang Theory-fan was - er ook en hij bleef haar Penny noemen”, vertelt Cuoco’s partner Tom Pelphrey in een interview voor W Magazine.

„Ik had geen idee wat er aan de hand was. Dus ik nam Kaley apart en zei: ’Het spijt me enorm, ik begrijp niet wat er aan de hand is. Waarom blijft hij je Penny noemen?” Cuoco verklaarde vervolgens dat dat haar naam in de populaire sitcom was. „Dat wist ik niet”, geeft Pelphrey toe. Hij had de show niet eerder gezien. „Sindsdien heb ik wel een aantal afleveringen gekeken en ze was fantastisch.”

Cuoco speelde de hoofdrol in The Big Bang Theory tussen 2007 en 2019 in twaalf seizoenen.