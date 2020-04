Post Malone haalt 2,7 miljoen op met Nirvana-covers

Vanuit zijn huis gaf de Amerikaanse rapper en zanger een live concert dat volledig bestond uit covers van Nirvana-nummers. Samen met drie bandleden speelde Post Malone nummers als Come as You Are, About A Girl en Stay Away.

Post Malone is een groot fan van Nirvana. Hij heeft eerder in zijn shows al nummers van de band gecoverd en hij heeft op zijn vinger een getatoeëerd portret van Nirvana-frontman Kurt Cobain.