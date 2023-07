Parkpop Den Haag stopt na 40 jaar definitief

Het evenement draait al langer verlies en het is niet gelukt om die ontwikkeling te doorbreken. Ook de stijgende kosten door de coronacrisis, voor artiesten, de productie en de hoge energieprijzen spelen een rol in het besluit.

De afgelopen tijd heeft de organisatie gekeken of een betaald Parkpop vanaf volgend jaar mogelijk is. Dat is niet gelukt. „De viering van 40 jaar Parkpop in 2022 was een goede afsluiting van een mooie traditie; wellicht een goed moment om op zoek te gaan naar nieuwe Haagse tradities.”

Malieveld

De directeur van het festival meldde in december dat het Haagse festival dit jaar niet door zou gaan en het niet duidelijk was of het gratis muziekevenement nog zou terugkeren, gezien concertorganisator MOJO zich als partner had teruggetrokken. Het kostte Parkpop voor de coronapandemie al moeite om financieel overeind te blijven. Het festival verhuisde in 2022 na veertig jaar van het Zuiderpark naar het Malieveld.

Het festival stond bekend om grote namen in de programmering. Onder anderen Kensington, De Jeugd van Tegenwoordig, DI-RECT, Ilse DeLange, Ronnie Flex, Typhoon, Donnie, Frans Duijts, Mart Hoogkamer, René Froger, UB40 ft. Ali Campbell, Maan, Kevin & The Animals, Goldband en Froukje stonden er.