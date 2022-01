Ye West wil Poetin ontmoeten

Zo zou Kanye, die sinds afgelopen jaar de artiestennaam Ye gebruikt, zijn inmiddels beroemde Sunday Service naar Rusland willen brengen. De rapper begon daar in 2019 mee op het Coachellafestival in Californië. Voor de coronacrisis vond de gospeldienst geregeld plaats in Los Angeles, maar ook op andere locaties in de VS.

Ye zou ook van plan zijn samen te gaan werken met de steenrijke Azerbeidzjaans-Russische vastgoedontwikkelaar Aras Agalarov en diens zoon, zanger en zakenman Emin Agalarov.

Adviseur Sudan laat zelfs al weten dat Rusland een tweede thuis gaat worden voor West. „Hij gaat daar erg veel tijd doorbrengen”, aldus de zakelijk partner van de artiest.