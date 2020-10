Opbrengst Serious Request dit jaar naar bestrijding coronavirus

„Iedereen kent wel iemand die getroffen is door corona. Iemand die ziek is geworden of een baan is kwijtgeraakt”, vertelt Eva Koreman, die samen met Frank van der Lende een wandelduo vormt, aan BuzzE. „Ik denk dat het heel erg aanspreekt.” Volgens Frank was dat al te zien tijdens de ingelaste Serious Request afgelopen april.

Voor henzelf wordt het dit jaar vermoedelijk zwaarder dan ooit, denkt Eva, zonder meelopers, schouderklopjes en andere evenementen onderweg. „Na de editie van 2018 over de Afsluitdijk en een rugzak van 10 kilo door de regen dacht ik niet dat ik dat ooit nog zou denken. Het is aan de ene kant natuurlijk wel romantisch met z’n tweetjes in het donker en de regen zonder de hele sfeer en saamhorigheid om je heen, maar aan de andere kant waren dat juist de dingen die mij erdoor heen hielpen.”

Intieme editie

Door de coronacrisis zijn de deelnemende duo’s onderweg vooral tot elkaar veroordeeld. Er zijn geen grote onthalen en alles moet op afstand. De dj’s moeten daarom weer terug naar de basis. „Alles wordt weer superpure radio”, zegt Frank van der Lende, die vermoed dat het daardoor ook een ’heel intieme en bijzondere’ editie gaat worden. „Het is heel spannend hoe het gaat uitpakken. Zoals het er nu naar uitziet gaan er geen mensen meelopen zoals voorgaande jaren en zijn er geen ’chequepoints’. Dat is jammer, want ik vond die meelopers fantastisch.”

Luisteraars worden opgeroepen om nu juist thuis in actie te komen. Ook kunnen ze virtueel meelopen door in de eigen omgeving een etappe mee te wandelen. Frank: „Ik hoop vooral dat mensen gewoon meedoen. Bellen en plaatjes aanvragen. Alles is op afstand. Dat wordt heel mooi maar ook zwaar.”