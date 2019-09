Chantal Janzen verrast zieke fan

„Deze ’engerds’ hebben mij de afgelopen twee weken helemaal plat gespamd en gestalkt met berichtjes over jou! Nou gisteren zag ik je dan eindelijk”, schrijft Chantal op Instagram. Ze noemt het „een eer” dat ze Kiki mocht ontmoeten. „Er was Limburgse vlaai, er werd veel geknuffeld, er waren jouw lieve papa, mama en zusje en we hadden matching sokken. Ik vond het heel fijn om bij je te zijn lieve Kiki en ik denk aan jou!”

Ⓒ Instagram

Chantal hoopt dat haar fans Kiki een hart onder de riem willen steken en roept ze dan ook op tot een bijzondere actie. „Zouden jullie in de reacties hieronder niet tegen mij iets willen zeggen maar juist allemaal een soort van kushandje voor Kiki willen zetten?”