Davina Michelle maakt flinke sprong in Top 2000

Davina Michelle Ⓒ Hollandse Hoogte

In het kielzog van Danny Vera, met Roller Coaster de hoogste binnenkomer ooit, is er ook voor een andere Nederlandse artiest succes in de Top 2000. Davina Michelle stoomt met het nummer Duurt te lang op richting de top 100. De volledige lijst wordt vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur onthuld in NPO Radio 2-programma De Wild in de middag.