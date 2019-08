GERARD huldigt jarige MOEDER JANNIE (90)!

Wat een feest voor de jarige Janny Joling. Te midden van Saskia en Serge, zoon Gerard, Lee Towers, Karin Bloemen en Imca Marina vierde ze dit weekend haar 90-jarig jubileum. Ⓒ Albert den Iseger

Elke verjaardag wordt in de familie JOLING groots gevierd, maar de NEGENTIGSTE van zijn moeder JANNIE, en zijn eigen ZESTIGSTE volgend voorjaar, éxtra! PRIVÉ was bij het verjaardagsfeest van moeder Jannie, dat even in het water dreigde te vallen en hoort bovendien wat Geer van plan is, nu hij ontsnapte aan een maagoperatie…