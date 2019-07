Peaky Blinders-acteur (47) overleden

De acteur die in 2013 Ryan speelde in de hitshow Peaky Blinders, was ook bekend om zijn rol als Robbie in de Ierse soap Fair City. Ook had hij een rol in de film Batman Begins in 2005.

Zijn agent Lisa Richards liet aan de Ierse zender RTE weten dat ze ’diep geschokt en verdrietig’ zijn om het overlijden van hun ’client en vriend’Karl Shiels. „Hij was een uniek getalenteerd individu, die tegelijkertijd intens, luchthartig, grappig, scherp, uitgesproken en ongelooflijk krachtig was als een acteur, regisseur en artistiek directeur van theater Upstairs. Hij was daar een enorme steun en een mentor voor jonge schrijvers en regisseurs.”

Ze laat weten dat hun hart uitgaat naar zijn partner Laura, zijn kinderen en hun moeder Dearbhla en zijn vele vrienden. „Waaronder we onszelf gelukkig ook al jarenlang mogen rekenen.”