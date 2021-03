Emma Wortelboer en Frank Evenblij krijgen zaterdagavondshow op NPO 1

Premium TV

Ik vertrek: Na dood zoon (15) zit Madelon niet bij pakken neer

De dag dat Madelon haar enige kind Jesse (15) dood in bed aantrof na een epilepsieaanval was een keerpunt voor haar. Naast haar diepe rouw kwam er een oerdrift in haar naar boven, vertelt ze in de laatste aangrijpende aflevering van Ik vertrek: ’Ik ga alleen nog dingen doen die ík wil.’