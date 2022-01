Peter van der Vorst over vermeende misstanden The voice: ’Wij hadden dit moeten en willen weten’

Op de vraag van Beau van Erven Dorens wat hij had gedaan als ze van het eerder door John de Mol genoemde app-incident van bandleider Jeroen Rietbergen hadden geweten, antwoordt Peter: „Als we hadden geweten dat de bandleider van The voice zeer ongepaste apps stuurt naar kandidaten, dan was hij per direct op staande voet ontslagen.” Ook laat hij weten: „De waarschuwing van John (de Mol, red.) aan Rietbergen is nooit bij ons gemeld.” Daarnaast zei hij dat hij zich net als Beau irriteerde aan wat er gezegd werd door John de Mol. Bijvoorbeeld of er sprake was van een machtspositie tussen Rietbergen en de kandidaten. „Ik vond een aantal uitspraken zeer ongelukkig”, zegt Peter daarover.

Over de mail die RTL ontving van de redactie van Boos, vertelt Peter: „Onze magen draaiden al om bij de mail. Bij het kijken van Boos realiseerden we ons: dit is bij ons gebeurd op onze zender. Wij zenden het uit en voelen ons wel degelijk verantwoordelijk. Wij hadden dit moeten en willen weten. Ik vind dat belangrijk om te zeggen.”

Hoewel er door diverse personen, waaronder advocaat Korver, het onafhankelijk onderzoek door advocatenbureau van Doorne dat wordt uitgevoerd in opdracht van producent ITV, in twijfel getrokken wordt, zegt Peter van der Vorst daar alle vertrouwen in te hebben. „Niemand heeft er belang bij dat er een slecht onderzoek gedaan wordt.”

Fusie

Wanneer Peter gevraagd wordt of hij nog vertrouwen heeft in John de Mol met oog op de eerder aangekondigde fusie van RTL en Talpa, zegt hij: „Heel eerlijk, we zitten in zo’n orkaan deze week dat ik daar nog niet eens over na heb gedacht. Ik ga daar ook niet over. Maar er zullen wel gesprekken moeten worden gevoerd.”

Peter benadrukt dat de zender zijn best wil doen om te voorkomen dat dit ooit nog zal gebeuren bij een programma. „Wij willen er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen natuurlijk. Dit is een hel die niemand meer mag meemaken.”

Of The voice ooit nog terugkeert op de buis? „Niet op korte termijn in ieder geval. Het blijft een fantastisch programma, dat is nu besmeurd. Het format is ijzersterk, op dit moment weet ik het nog niet”, aldus Peter van der Vorst.