Geen promotie voor prins Andrew

Prins Andrew, die een groot deel van zijn leven werkzaam was bij de Royal Navy, heeft volgens de Daily Express zelf aan het ministerie van Defensie voorgesteld om zijn promotie uit te stellen tot het moment waarop hij weer actief is voor het koningshuis. Zoals bekend legde de tweede zoon van koningin Elizabeth vorig jaar november al zijn taken neer, mede als gevolg van een omstreden tv-interview over zijn vriendschap en contacten met de Amerikaanse misbruikmiljairdair Jeffrey Epstein.

Volgens Andrew was dat een ’voorlopig’ en ’vrijwillig’ terugtreden, maar hij werd door zijn moeder en oudste broer prins Charles voor het blok gezet. Zolang Andrews naam nog verbonden is aan het juridisch onderzoek dat in Amerika loopt naar de handel en wandel van Epstein, die vorig jaar werd opgepakt en daarna zelfmoord pleegde in zijn cel, kan van terugkeer binnen ’The Firm’ geen sprake zijn. Veel waarnemers denken dat het imago van de prins zo beschadigd is, dat er van openbare taken helemaal geen sprake meer kan zijn.

Het verjaardagsfeest dat zou worden gehouden in Buckingham Palace en waarvoor onder meer alle goede doelen die Andrew steunde, zouden worden uitgenodigd, is afgelast. De meeste organisaties en instellingen hebben zich sinds eind vorig jaar ook gedistantieerd van de hertog van York. De Britse regering en lokale autoriteiten worstelen nog met de vlaginstructie voor de verjaardag van Andrew. Het uithangen van de vlag wordt door velen als ongepast gezien.