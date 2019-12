Gal Gadot wil omstreden Israëlisch boek verfilmen

Actrice Gal Gadot. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Israëlische actrice Gal Gadot wil samen met haar man, producent Jaron Varsano, het boek Borderlife gaan verfilmen. De door Dorit Rabinyan geschreven roman, ook bekend als All The Rivers, of in Nederland als Grensleven, gaat over een relatie tussen een Israëlische, joodse vrouw en een Palestijnse man.