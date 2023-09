Heleen van Royen heeft niets te verbergen voor juicekanalen

„Ik ben geen Linda de Mol of Chantal Janzen die overal door iedereen worden herkend”, redeneert ze. „Ik ben me er niet heel bewust van dat mensen naar mij kijken, of stiekem een foto maken.”

De komst van juicekanalen vindt Van Royen wel „een heel enge ontwikkeling”. „Als je bekend bent, krijg je vaak al veel shit over je heen, maar nu moet je je helemaal bewust zijn van wat je doet en zegt. Als je een keer tegen iemand uitvalt in het openbaar, of boos wordt, wat kan gebeuren, we zijn allemaal mensen, dan staat het vijf minuten later online. Zonder enige nuance, met alleen maar aannames.”

De schrijfster raakte desondanks wel „geobsedeerd door die kanalen”. Ze gebruikte het onderwerp voor haar nieuwe roman Juice, die binnenkort uitkomt.