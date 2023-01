Doodsoorzaak Leslie Jordan officieel vastgesteld

Jordan kwam 23 oktober vorig jaar om het leven bij een eenzijdig auto-ongeluk in Hollywood. De 67-jarige acteur ramde met zijn voertuig een gebouw en kon niet meer geholpen worden door hulpdiensten.

Uit de door de politie van Los Angeles vrijgegeven lijkschouwing blijkt nu dat de crash hem niet fataal werd. Ook werden geen sporen van alcohol of verdovende middelen in zijn lichaam aangetroffen.

Hartkwaal

Bij postmortaal onderzoek kwam wel aan het licht dat Jordan kampte met een ernstige hartkwaal. Twee van de slagaderen rond zijn hart waren voor meer dan vijftig procent geblokkeerd. De lijkartsen geven dan ook een actute hartstilstand op als definitieve doodsoorzaak.

Leslie Jordan was als acteur in Nederland vooral bekend door zijn rol als de flamboyante Beverlie Leslie in de serie Will & Grace. Ten tijde van zijn dood had hij een rol in de komische serie Call me Kat.