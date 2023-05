Loreen schaart zich in uniek gezelschap songfestivalwinnaars

Logan won namens zijn thuisland Ierland in 1980 in Den Haag met What’s Another Year en herhaalde dat kunststukje zeven jaar later in Brussel door met het nummer Hold Me Now de zege op te eisen. Daarmee hield het nog niet op voor ’Mr. Songfestival’. In 1992 won Linda Martin met het door Logan geschreven Why Me.

Vier songwriters wisten eveneens twee keer te winnen. Dat zijn Willy van Hemert (1957 en 1959), Yves Dessca (1971 en 1972), Rolf Løvland (1985 en 1995) en Brendan Graham (1994 en 1996).

Van Hemert schreef de liedjes Net Als Toen van Corry Brokken en ’n Beetje van Teddy Scholten waarmee Nederland in 1957 en 1959 zijn eerste twee zeges boekte.